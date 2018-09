Empoli, Andreazzoli scioglie i dubbi: "Tra i pali confermato Terracciano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza riportata da EmpoliChannel.it, Aurelio Andreazzoli ha parlato anche della possibilità di vedere Provedel in campo al posto di Terracciano. “A volte si scrivono notizie e si dà risalto a delle cose che poi non sono reali, non so da dove sia venuta fuori la storia di un cambio. Gioca Terracciano, lo dico tranquillamente. Dubbi? Non ne ho nessuno".

Andreazzoli parla di Veseli. “Nella costruzione del gruppo abbiamo tenuto conto di diverse qualità, lui può fare tantissimi ruoli e tra questi c’è anche il quarto di sinistra. Sappiamo che non è la sua posizione ideale, non è uno specialista, ma ha le qualità e le caratteristiche per farlo”.