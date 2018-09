Empoli, Andreazzoli: "Siamo stati arrembanti ma il pareggio è giusto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ha parlato a Radio Lady dopo il pareggio per 0-0 in casa del Chievo Verona: "Il Var ci ha penalizzato ma verrà il giorno in cui ci favorirà anche se deve solo rendere il risultato giusto e non favorire quella o l'altra squadra. Se il Var ha agito così significa che il fuorigioco c'era, accettiamo il risultato perchè è giusto. Il Chievo si è chiuso molto? Ai ragazzi ho detto all'intervallo che sarebbe stato ingiusto non vincere la partita. Dovevamo avere le idee più chiare e alzare il ritmo. Ho visto comunque un Empoli arrembante, come lo scorso maggio in Serie B. Alla fine della trasferta siamo soddisfatti perché portiamo a casa un punto contrariamente di quanto accaduto nel match contro il Genoa. L'attacco? I due centravanti devono fare qualcosa in più, devono migliorare l'intesa ma alcuni passi avanti li ho già visti. Dobbiamo avere pazienza e restare sereni, questo atteggiamento porterà i suoi frutti".