Empoli, Andreazzoli sicuro: "La salvezza? Non faccio calcoli"

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Aurelio Andreazzoli nella sala stampa dello stadio Castellani nel post gara di Empoli-Fiorentina: “Salvezza? Non faccio calcoli: noi giochiamo per la classifica ma noi vogliamo arrivare all’obiettivo attraverso il gioco. Abbiamo giocato oggi senza guardare la classifica, ma per un riscatto personale che meritiamo. Volevamo dare la dimostrazione di voler far qualcosa di importante in una gara che per noi non è normale. Se dobbiamo morire, vogliamo farlo da vivi: oggi abbiamo dimostrato che siamo vivi e sarà così fino alla fine. Come abbiamo fatto a vincere? Ce l’abbiamo messa tutta, i viola sono una squadra forte con tante individualità ma mai avrei pensato di risolverla con un colpo di testa di Farias, poi ci ha pensato Dragowski che ha fatto delle parate notevoli. Mi è piaciuto molto nell’aspetto tattico come ci siamo difesi negli ultimi 10’. La differenza di motivazioni? Noi le abbiamo avute senz’altro ma non so se la Fiorentina ne avesse meno di noi, io devo guardare i miei giocatori".