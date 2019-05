© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha parlato a Dazn, dopo la gara vinta contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Noi cercavamo un riscatto personale, non giocavamo per la classifica, ma per la vittoria. Volevamo avere una soddisfazione per noi e per il pubblico. Giocare il derby e vincerlo non è mai facile. Soddisfatti per quello che abbiamo avuto. Ora ci interessa la classifica. Dragowski è stato bravo, ma anche Lafont lo è stato, evitando il raddoppio a più riprese. Ci siamo difesi con il possesso, soprattutto negli ultimi minuti. Conte? E' stato carino anche a fine gara, lui ha contributo con la sua visita alla vittoria. C'è stato uno scambio di opinioni tra noi. Gara con il Genoa? Fino a martedì non guardo più il calcio, ora prendo la macchina e vado da mia moglie"