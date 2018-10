Empoli, Andreazzoli: "Stessa storia delle ultime gare, siamo stanchi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aurelio Andreazzoli è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il k.o. interno dell'Empoli contro la Roma: "Mi viene da sorridere perché potremmo mandare la registrazione di altre gare e il commento sarebbe il solito. Ormai ci siamo stancati, preferisco che commentiate voi. Altro sistema di gioco? Avremmo anche calciatori per la difesa a tre, in questo momento ci mancano i quinti. È un'esperienza che non possiamo fare avendo fuori Antonelli e Pasqual, sarebbe una forzatura. A destra ci sarebbe Di Lorenzo, ma a destra siamo monchi. L'abbiamo fatto in alcuni casi lo scorso anno, nei minuti finali con l'elmetto in testa. Vorremmo metterla nelle nostre possibilità. Non è un problema di sistema, ma di interpretazione. Non credo ci sia molta differenza tra un sistema e l'altro, i ragazzi interpretano nella stessa maniera un copione che più o meno abbiamo in testa. Mi auguro che l'Empoli rimanga a lungo in A".