La contemporaneità non ci sarà per la quartultima gara di campionato, con diverse squadre che scenderanno in campo sapendo già il risultato dell'Empoli, principale candidata al terzultimo posto della classifica di Serie A, con quattro punti da recuperare sull'Udinese: "Siamo figli e anche dipendenti delle tv e degli impegni, ma a fine campionato non va bene scendere in campo sapendo i risultati degli altri. - le parole di Aurelio Andreazzoli in conferenza stampa quest'oggi - Se si gioca in contemporanea nessuno è penalizzato”.