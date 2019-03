© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Pianetaempoli, il tecnico Aurelio Andreazzoli ha parlato del ko con la Juventus e della prossima sfida col Napoli: "Eravamo venuti qui per i punti, andiamo via senza punti che è l'obiettivo primario, ma la squadra ha fatto quello che chiedevo e questa prova deve farci crescere e portarci a giocarcela con tutti. C'è da essere soddisfatti se giochi così contro un avversario del genere. Li abbiamo messi in difficoltà, ma non ci siamo ancora come tenuta. Abbiamo dovuto fare 3 cambi obbligati anche oggi. Io non cambierei mai nessuno, ma siamo stati costretti a 3 cambi insieme. Metteremo le mani anche su questo e speriamo di migliorare. Partita decisiva con l'Udinese? Perché col Napoli mica è stata rinviata... già ne abbiamo lasciati 1-3 qui, pensiamo a vincere col Napoli mercoledì. Scontro diretto domenica? Poi ci penseremo, servono i punti", ha concluso.