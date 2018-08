Empoli, Andreazzoli: "Temevo questa gara, siamo soddisfatti e felici"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha parlato così Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ai microfoni di Radio Rai al termine della sfida contro il Cagliari. "Ho visto la classifica, ci hanno messo al primo posto per differenza reti. A parte gli scherzi siamo veramente soddisfatti, sono felice perchè temevo tanto questa gara che nascondeva tante incognite. Il Cagliari è una squadra importante, temevo il fatto di avere sei giocatori nuovi rispetto alla scorsa stagione. Il campo, come spesso succede, quanto metti tutto ti ripaga, non come successo contro il Cittadella. La partita è finita 2-0 anche con qualche sofferenza, nel finale è stato bravo Terracciano".