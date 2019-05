Empoli, Andreazzoli: "Temo i condizionamenti arbitrali"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato della sfida di domani con l'Inter, in particolar modo sui possibili condizionamenti arbitrali: "I condizionamenti del pubblico saranno uno stimolo a fare meglio, dal punto di vista arbitrarle invece li temo. Gli arbitri hanno un compito importante, l’errore ci sta ma siccome penso che involontariamente ci possa essere un condizionamento pretendo di essere trattato come loro”.