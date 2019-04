Empoli, Andreazzoli: "Usciti rafforzati dallo Stadium ma c'è rammarico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha parlato nel corso di "Radio Anch'io Sport" su Radio Rai Uno: "Volevamo portare a casa qualche punto, ci rimane il rammarico per il risultato. Il secondo obiettivo, ovvero quello di uscire rafforzati dallo Stadium, ce lo siamo portati dietro. La Juve contro l'Ajax ce la può fare? La Juve distratta non riesco nemmeno a immaginarla, in particolar modo quando esce da una sconfitta come è accaduto a noi. Ci siamo espressi bene, e dobbiamo ripartire meriti e demeriti. Ma nel momento in cui ha voluto dimostrare la squadra che è, ha mostrato tutto il proprio valore, nonostante le assenze. Il calcio lo giocano i giocatori e i miei sono stati molto bravi. Noi abbiamo la consapevolezza di avere un livello e il calcio è fatto di livelli. Probabilmente ci sono calciatori che sono più decisivi di altri. Kean è stato bravo, decisivo e fortunato a trovare la deviazione del difensore. E' evidente che le qualità dei calciatori decidano gli esiti. Il Napoli? E' stato un campionato in salita fin dall'inizio della stagione ma dobbiamo andare oltre. Ci sono però comunque in palio tre punti e noi dovremo provare a prenderceli. Ci confronteremo col Napoli come fatto con la Juventus. Se gli azzurri saranno più bravi come accaduto con i bianconeri, vinceranno loro, altrimenti vinceremo noi. E' questa la strada per salvarsi? Io sgombererei il campo da qualsiasi tipo di dubbio: noi giochiamo per ottenere punti. Si possono provare a conquistare sia essendo propositivi che in attesa. Finché siamo riusciti ad essere propositivi, li abbiamo messi in difficoltà, appena smesso, loro sono riusciti a mettere in difficoltà noi. Questa è una strada normale. Se ti metti ad aspettare qualsiasi avversario, poi subisci. Credo che l'espressione di una squadra debba essere forte delle proprie idee. Il momento nero della Roma? Da lontano si può dire qualsiasi cosa, ma io non azzarderò neanche un'ipotesi. Se fosse semplice da capire, avrebbero già risolto i problemi che hanno. E' una situazione che si ripete quindi c'è qualcosa di strutturale che potrebbe funzionare meglio. Non è certo colpa dell'allenatore visti quanti ne sono passati negli anni. Io ho visto passare molti allenatori in 12 anni di Roma, anche allenatori molto quotati e bravissimi. In quell'ambiente non sono riusciti ad esprimere il massimo del proprio valore. L'ambiente è particolare, lo dicono tutti, non lo penso solo io. Meglio di lui chi può decidere? Io ho le idee molto chiare su cosa farei, e ci sono stato meno di lui. Penso che sia il miglior elemento per trovare e modificare il problema. Spalletti e la situazione dell'Inter? Io ho incominciato con lui a Udine e poi sono passato alla Roma. Andare a frugare in casa di altri è difficile. Io so come funziona dall'interno e quello che emerge, non sempre rappresenta quelle che sono le problematiche da risolvere dentro la squadra. L'allenatore ha come compito principale di confrontarsi prima con la squadra e poi con il mondo esterno. Lui deve rientrare giorno dopo giorno dentro lo spogliatoio. Solo l'allenatore sa quali sono gli equilibri all'interno dello spogliatoio. Se un allenatore prende una decisione non lo fa per masochismo ma per fare l'interesse della squadra. Talvolta si prendono delle decisioni che all'esterno paiono forzate o assurde. E' il nostro mestiere prendere delle decisioni che possono essere drastiche. E' una decisione che riguarda solo il mondo dell'allenatore. All'interno dello spogliatoio non sei solo a contatto con degli atleti ma con delle vere e proprie aziende che hanno interessi personali".