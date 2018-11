Empoli, Antognoni era ieri al seguito di Di Lorenzo

Giampiero Ventura e il Chievo Verona, prove di addio. Parti al lavoro per la risoluzione del contratto, in queste ore sì sta cercando l’accordo economico. Una volta firmato l’addio con Ventura, il Chievo sarà libero di affidarsi ad un altro allenatore. E avanza Di Carlo...

Palermo, Haas al 45': "Felice per l'assist, ma conta la vittoria"

Hellas Verona, Grosso: "Se mi sento in discussione ci metto la faccia"

Palermo, Stellone: "Felice per lo spirito di sacrificio. Qui grandi giocatori"

Giornale di Sicilia: “Un tris per il primato. Palermo in festa”

Tonali in Nazionale: "Emozionatissimo al momento della chiamata"

Benevento, per Bucchi il recupero con lo Spezia è decisivo

Andreazzoli: "Grazie a tutti, in particolar modo al popolo empolese"

Cremonese, Rastelli: "Con meno squadre livello più alto in B"

Hellas, anche Cosmi e Malesani per l'eventuale dopo-Grosso

Carpi, Machach ritrovato: può essere l'arma in più

Crotone, la cura Oddo ancora non si vede

Hellas, Caracciolo: "La pressione non deve essere un problema"

Hellas Verona, Grosso resta per ora. Baroni non convince

Secondo quanto riporta La Nazione, la Fiorentina era ieri a Empoli per vedere Giovanni Di Lorenzo. Il terzino piace sia al tecnico Stefano Pioli che al ds Pantaleo Corvino: Giancarlo Antognoni era presente nella città azzurra per visionarlo, possibile offerta a breve.

