Empoli, Antonelli: "Zajc mi ha impressionato. Al Milan anni bellissimi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il neo esterno dell'Empoli, Luca Antonelli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Nell'ultima finestra di mercato sono starti presi diversi giocatori ma personalmente quello che mi ha impressionato di più da quando sono arrivato è Zajc. Acquah invece è una vera forza della natura. La gara contro il Genoa? Non sarà facile. Siamo vicini alla città di Genova e mi dispiace molto per la tragedia che ha colpito i genovesi. Il Milan? La Juve è avanti ma i rossoneri sono una bella squadra, soprattutto con Higuain. Ho passato anni bellissimi, soprattutto i primi quando giocavo tanto e ho segnato anche qualche gol. Sono felice di aver ricevuto messaggi dai miei ex compagni quando sono partito ma adesso penso solo all'Empoli".