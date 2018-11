Empoli-Atalanta 1-2 all'intervallo. Un rigore fallito, tre reti e tante emozioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Partita bellissima al "Castellani". Atalanta in vantaggio nei primi 45' dopo una prima frazione di gara divenuta frizzante una volta sbloccatasi.

Prima mezz'ora di gioco di grande equilibrio, con qualche occasione per parte ma senza che i portieri fossero realmente impegnati, ad eccezione di un intervento di Berisha su Caputo.

L'Atalanta sblocca la gara al 33': Azione partita da Gomez, proseguita con un tacco di Ilicic ad allargare il gioco per Hateboer. Traversone dell'olandese a centroarea che trova la respinta di Maietta ma Freuler si fa trovare pronto, si coordina e calcia di destro superando Provedel.

Quello che succede negli ultimi cinque minuti ha dell'incredibile: l'Atalanta raddoppia sugli sviluppi di un calcio di rigore fallito dall'Empoli. I toscani hanno la possibilità di pareggiare grazie alla massima punizione concessa dall'arbitro Manganiello dopo consultazione col VAR: da un traversone di Pasqual per la testa di Caputo si frappone Masiello col braccio. Dagli undici metri Caputo calcia violento e centrale, trovando la traversa. La palla torna in campo e dà vita a un'incredibile ripartenza con Zapata che dalla sinistra pennella per la testa di Hateboer che mette il pallone in rete: 0-2 al 40'. L'Empoli però trova la forza di reagire e due minuti più tardi La Gumina accorcia le distanze facendosi trovare pronto su una respinta di Djimsiti da traversone di Di Lorenzo.