Empoli, avanti con Andreazzoli. Ma l'Udinese può essere decisiva

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da Sky Sport l'Empoli ha intenzione di continuare con Aurelio Andreazzoli dopo la pesante sconfitta contro il Napoli rimediata ieri al San Paolo e i sei punti conquistati nelle prime 11 giornate di Serie A. Per l'allenatore però potrebbe risultare decisiva la prossima gara contro l'Udinese in cui la dirigenza empolese si aspetta un cambio di passo e possibilmente dei punti per restare agganciati al treno salvezza.