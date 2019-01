Empoli, Bani ha già detto sì. Rebus portiere, mirino su Marchetti e Rafael

© foto di Federico De Luca

Il punto sul calciomercato dell'Empoli sul 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. In difesa, molto vicino Mattia Bani del ChievoVerona, 25 anni. Il calciatore ha già dato il suo gradimento alla possibile nuova destinazione, ora serve l'intesa tra le due società.

Per la corsia sinistra, piace Filippo Costa della SPAL. In attacco mirino puntato su Gianluca Lapadula (Genoa), mentre per il ruolo di numero uno piacciono sia Marchetti (Genoa) che Rafael (Sampdoria).