© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Miha Mevlja non sarà un giocatore dell’Empoli. La FIFA non ha concesso alla società toscana il transfer per il trasferimento del difensore sloveno 28enne dallo Zenit San Pietroburgo alla società di patron Corsi e il calciatore classe '90, che da qualche giorno aveva raggiunto l'Italia, sarà ora costretto a tornare in Russia.

Il trasferimento era stato definito nelle ultime ore di calciomercato, ma c'è stato un problema nello scambio di documenti in tempo utile. Il TMS (Transfer Matching System, una piattaforma della Fifa interamente on line grazie a cui le due società coinvolte si collegano e scambiano i documenti necessari per perfezionare il trasferimento. ) c’era stato prima delle 20 del 31 gennaio, ma per colpa di un ritardo nella Pec indipendente dalle due società il contratto è stato depositato fuori tempo massimo.