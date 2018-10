Empoli, Bennacer: "Abbiamo sbagliato tanto, ma siamo sfortunati"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il match contro la Roma, il centrocampista dell’Empoli Ismael Bennacer ha parlato ai microfoni di Radio Lady: ”Dispiace perché abbiamo sbagliato tanto, ma siamo sfortunati. Dobbiamo lavorare ancora di più perché anche oggi abbiamo perso. Il palo? Avevo calciato bene - sottolinea empolichannel.it - ma non ho fatto gol. Anche io sono stato sfortunato, magari la prossima volta andrà meglio. Dobbiamo giocare come giochiamo sempre. Certo dobbiamo cercare punti, perché dopo 8 partite ne abbiamo solo 5. Noi però dobbiamo andare avanti su questa strada. La condizione fisica? Sono contento per aver ritrovato il ritmo, anche a un altro livello. Devo lavorare di più come tutta la squadra. In Serie A c’è più ritmo, la palla scorre sempre veloce anche negli ultimi trenta metri. I giocatori sono molti più forti”.