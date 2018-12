Bologna-Lazio 0-2 - 30' Luiz Felipe, 90' Lulic Strakosha 6 - Poco impegnato. Luiz Felipe 7.5 - Solido in difesa, letale davanti. Segna il suo primo gol in Serie A con uno splendido stacco, poi la sua spizzata vale l'assist per lo 0-2. Acerbi 6.5 - Prestazione solida, Santander...