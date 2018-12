Empoli, Bennacer: "Dobbiamo lavorare molto sulla fase difensiva"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista dell’Empoli, Ismael Bennacer, ha commentato la sconfitta contro la Sampdoria ai microfoni di Radio Lady. Queste le sue parole raccolte dai colleghi di Empolichannel.it: “La Sampdoria è una grande squadra. Nel calcio contano i dettagli e hanno fatto la differenza. Io sto bene, ho giocato per tutti i 90′ minuti e non ho accusato grandi problemi. Tutta la squadra deve lavorare molto sulla fase difensiva, abbiamo preso 7 gol nelle ultime due partite. Adesso abbiamo due gare entrambe nella prossima settimana e dobbiamo avere la testa giusta per viaggiare”.

Sul nuovo modulo adottato da Iachini: “Il centrocampo è uguale a 4 o a 5. Forse è un po’ più difficile smarcarsi, ma ho sempre un compagno accanto libero. Ora dobbiamo lavorare per chiudere al meglio il girone d’andata, sfidando Torino e Inter. Dobbiamo giocare contro queste squadre cercando di ottenere punti per la salvezza”.