© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista dell’Empoli Ismael Bennacer ha parlato a Radio Lady dopo il pareggio in casa della SPAL: “Queste gare vanno vinte anche perché loro erano con un uomo in meno, ma è un punto comunque positivo. Ora dobbiamo pensare alla prossima gara che sarà un altro scontro diretto per raggiungere il nostro obiettivo che resta la salvezza. - continua Bennacer – Regista? È un ruolo che devo ancora imparare per bene a interpretare, ma mi piace molto e lavorerò sempre più per migliorare”.