Empoli, Bennacer nel mirino del Galatasaray

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Le Buteur il centrocampista dell'Empli Ismael Bennacer, fra i principali protagonisti della promozione in Serie A dei toscani, sarebbe finito nel mirino di una grande d'Europa come il Galatasaray di Fatih Terim. Gli azzurri vorrebbero trattenere l'algerino anche nella prossima stagione, ma di fronte a un'offerta sostanziosa, che l'Arsenal potrebbe anche pareggiare come da accordi presi in estate, sarebbe pronto ad aprire alla cessione.