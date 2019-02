Empoli, Bennacer: "Non penso al mercato, ma solo a fare punti"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista dell’Empoli, Ismael Bennacer, ha commentato la sconfitta contro la Lazio ai microfoni di Radio Lady: “Secondo me potevamo vincere questa partita, perché il gol lo abbiamo subito su calcio di rigore. La palla è stata più tra i nostri piedi che tra i loro, ma nel calcio non devi prendere gol e devi farlo per vincere. Abbiamo fatto tutto quello che l’allenatore ha chiesto, ma stasera abbiamo perso e mi dispiace. Cosa manca a questo Empoli? Secondo me dobbiamo fare meglio tutti, dai difensori, agli attaccanti. Non è sfortuna se non facciamo gol o se non segniamo. Dobbiamo fare meglio come squadra. Le voci di mercato mi hanno disturbato? Non penso a queste cose, ma a fare punti con la squadra. Penso soltanto a questo adesso", le parole riportate da empolichannel.it.