© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il d.g. azzurro Andrea Butti ha concesso una breve intervista a Sky Sport prima del kick-off di SPAL-Empoli: "Iachini è un allenatore di grande esperienza, ha avuto la possibilità di lavorare poco con il gruppo per via della sosta per le nazionali. Ha dato subito carattere ed equilibrio ad una squadra che stava giocando bene, raccogliendo però pochi punti".