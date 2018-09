Empoli, Butti: "Inizio positivo, la sosta sarà utile per recuperare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Butti, direttore generale dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del match col Chievo: "Sono state due giornate positive a livello di prestazione, ci aspettiamo di ripeterci stasera e poi ci sarà la sosta, utile per recuperare chi non è al pieno della condizione. Mourinho? Non ci siamo sentiti".