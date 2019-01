© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Butti, direttore generale dell’Empoli, ai microfoni di Sky Sport ha commentato così i rumors di mercato: “Analizzeremo le prospettive che ci saranno e coglieremo le opportunità. Non vogliamo rivelare dove interverremo. Kownacki? E’ un ottimo giocatore, ce ne sono stati accostati tanti in questi giorni. Ma non possiamo parlare di calciatori di altre squadre”.