Andrea Butti, direttore generale dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Bologna: "La squadra non è mai stata in crisi, forse di qualche risultato. Oggi dobbiamo dare il 125.000 % di sé stessi e portare a casa il bottino pieno. Tornare con zero punti complicherebbe le cose, ma soprattutto le altre avrebbero un match point che non possiamo regalare".