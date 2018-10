Empoli, Butti: "Noi non siamo lo United, ma faremo il massimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Butti, direttore generale dell'Empoli, è intervenuto prima del match contro la Juventus ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: "Non ci spaventa, la partita che ha fatto a Manchester è nelle sue corde. Noi non siamo lo United, giocheremo su altre armi, cercheremo di fare il nostro. Speriamo di dare il massimo, poi vada come vada".