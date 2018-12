Empoli, c'è troppa differenza tra le prestazioni e i risultati

© foto di www.imagephotoagency.it

Un altro ko, il quarto consecutivo e l'undicesimo un 19 partite. L'Empoli al giro di boa della Serie A 2018/19 è insieme al Frosinone la squadra che ha collezionato più sconfitte. Ha fin qui conquistato 16 punti, una media inferiore al punto a partita. Un andamento preoccupante che evidentemente non può bastare per conquistare la salvezza, anche se in questo momento - e questa è per la squadra toscana l'unica buona notizia - ci sono tre squadre che stanno facendo peggio.

A leggere solo la classifica, la situazione sembra allo sfascio. Poi vedi l'Empoli in campo e la storia è ben diversa. Anche oggi contro l'Inter, terza forza di questa Serie A, la prestazione è stata più che dignitosa. A tratti, la squadra di Spalletti è stata messa sotto dalla maggiore vivacità e organizzazione dei ragazzi di Iachini che, spinti da Traoré, Bennacer e Zajc, hanno anche costruito qualche buona occasione da rete.

Eppure, anche oggi è arrivata una sconfitta. Un copione già visto troppe volte in questa stagione, che ha portato all'esonero di Andreazzoli e che, dopo l'iniziale scossa, sembra aver inglobato tra le sue pagine anche l'operato di mister Iachini.