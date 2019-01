Empoli, caccia ai colpi per la salvezza: nel mirino Bani e Murgia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mattia Bani (25) rappresenta un'idea dell'Empoli per il mercato di gennaio, con mister Iachini a caccia di un difensore. Tra l'altro, secondo Tuttosport, i toscani per il centrocampo seguono il laziale Alessandro Murgia (22). Il calciatore biancoceleste in questa stagione ha trovato spazio tre volte in Europa League e appena una in campionato.