Empoli-Cagliari 1-0, Krunic segna il gol del vantaggio toscano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’Empoli sblocca il match casalingo contro il Cagliari. È Krunic a realizzare il primo gol dopo il ritorno in Serie A. Bella azione dell'Empoli con Zajc che mette un cross teso in area, Caputo viene anticipato da Ceppitelli, ma sul primo palo c'è Krunic che da pochi passi mette in rete.