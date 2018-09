Empoli, Capezzi: "Con la Lazio non sarà facile. Qui grande responsabilità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Capezzi, centrocampista dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Lazio: "Mi trovo bene a Empoli, mi sono integrato con compagni, società e città. L'impatto è stato positivo, abbiamo trovato punti importanti e siamo contenti di aver cominciato nel modo giusto. Abbiamo un'identità precisa, vogliamo comandare la gara e giocare il pallone il più possibile, lo facevo già alla Sampdoria. Sono stato vicino in passato a vestire la maglia dell'Empoli, poi scelsi la Fiorentina anche per una questione di comodità perché studiavo e non volevo fare troppi chilometri".

Sulle prossime sfide contro le grandi: "Vanno preparate come sempre, ogni partita ha le sue insidie. Non dobbiamo cambiare identità e il nostro modo di giocare a calcio".

Sulla scelta di vestire la maglia dell'Empoli: "Mi ha spinto la storia di questo club, che ha sempre permesso ai giovani di esprimersi al meglio. Questa è la piazza giusta".

Sulla Lazio: "Squadra forte, attacca la profondità e ha fisicità. Non sarà facile ma giochiamo nel nostro stadio e dobbiamo fare bene. È partita male ma troveremo un avversario pronto e intenzionato a fare punti".

Sulla responsabilità del ruolo: "Ho giocato sempre in un centrocampo a 2, l'anno scorso Giampaolo mi ha impiegato a 3 e sono cresciuto molto. Mi vedo davanti alla difesa. Qui sono passati tanti nomi importanti e questo mi inorgoglisce".