Empoli, Caputo: "Affrontiamo la più forte del campionato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante dell'Empoli, Francesco Caputo, ha parlato prima del match con la Juventus ai microfoni di JTV. Tuttojuve.com ha ripreso le sue parole:

A Empoli arriva la prima della classe, che gara sarà secondo te?

"Per noi sarà una gara difficilissima perché affrontiamo la squadra più forte del campionato ed è difficile affrontarla. Però l'abbiamo preparata bene in settimana, cercheremo di metterli in difficoltà nel miglior modo possibile".

Che momento è questo per l'Empoli?

"E' un momento difficile. Abbiamo fatto delle ottime prestazioni e abbiamo raccolto pochi punti. Però sapevamo di affrontare un campionato difficile e ce la giocheremo con tutti".