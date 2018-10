Empoli, Caputo: "Bonucci-Chiellini i migliori al mondo, sfida durissima"

Francesco Caputo, punta di casa Empoli, parla alla vigilia della gara contro la Juventus. "Stanno dimostrando di essere la squadra più forte in Europa, con Ronaldo hanno tanto entusiasmo ma siamo concentrati per dargli fastidio. Il gol per una punta è importante, è un momento difficile ma siamo uniti, sappiamo quello che possiamo fare. Chiellini e Bonucci? E' un esame difficilissimo per me, sappiamo che sono i due difensori più forti in Italia e in Europa. Sono due grandi campioni, ho giocato da avversario prima e da compagno a Bari con Bonucci, sarà un piacere affrontare lui e Chiellini".