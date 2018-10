Empoli, Caputo: "C'è rammarico, Ronaldo ha fatto un gol stellare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Caputo, attaccante dell'Empoli, commenta ai microfoni di Sky il ko subito con la Juventus: "Abbiamo fatto una grandissima prestazione a livello di squadra. Peccato, a fine primo tempo eravamo in vantaggio e dovevamo tenere botta. Purtroppo il rigore ha cambiato l'inerzia della partita, poi Ronaldo ha fatto un gol strepitoso. Il rigore? Non l'ho visto bene, gli altri si sono lamentati perché era un contatto molto leggero. Mi hanno detto che era rigore, quindi niente da ridire. Siamo consapevoli delle nostre prestazioni, ma siamo anche consapevoli che ci mancano tanti punti. Abbiamo fatto una prestazione da 9, ma non abbiamo portato a casa niente quindi il voto si abbassa. Io arrivato tardi in serie A? È difficile dare una risposta, ognuno ha il suo percorso. Il mio è stato questo, lotterò fino alla fine per salvare l'Empoli e restare in serie A".