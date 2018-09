Empoli, Caputo: "Consapevoli dei nostri mezzi. Oggi grande Terracciano"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Francesco Caputo, punta di casa Empoli, parla dopo l'1-1 a Sky Sport 24. "E' una cosa positiva segnare anche in A: voglio dare il massimo per salvare il club, poi segnare è il massimo e fa star bene. Va bene così -ha detto l'attaccante, in rete oggi su rigore-. Nelle scorse gare abbiamo fatto grandi prestazioni senza risultato ma non ci abbattiamo: siamo consapevoli dei nostri mezzi, con le big serve più accortezza perché possono fare male ma stasera abbiamo dato la dimostrazione di essere un grande gruppo. Il Milan? Nei primi venti minuti ci hanno messo in grande difficoltà così come noi nei primi venti del secondo. E' stato bravo Terracciano a salvarci ma il calcio è questo. Fare risultato contro le grandi dà tanta fiducia e voglia di continuare, la nostra idea di calcio è questa: non cambiamo mentalità, i risultati arriveranno".