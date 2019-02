© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Francesco Caputo, attaccante dell'Empoli, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Milan. "Affrontare il Milan è sempre bello. Sicuramente è il periodo migliore del Milan, noi siamo qui per fare la nostra partita e per dare il massimo. Proveremo a metterli in difficoltà".