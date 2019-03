Empoli, Caputo: "Di Francesco paga periodo no. Rigore? Storia vecchia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Caputo non ritroverà Eusebio Di Francesco. Il centravanti dell'Empoli, prossimo avversario in campionato della Roma di Claudio Ranieri, ha parlato a Sky delle novità in casa giallorossa: "Ha pagato l'ultimo periodo in cui ha perso il derby con la Lazio in maniera pesante, poi sono stati eliminati dalla Champions. Sicuramente non è una situazione tranquilla e i primi a pagare sono sempre gli allenatori".

All'andata rigore sbagliato per il bomber altamurano.

"Un po' subentra qualcosa di negativo dopo gli errori, però io me lo sono procurato col Parma e l'ho voluto realizzare. Il rigore sbagliato all'andata è stato negativo, però ormai è una cosa vecchia e guardo avanti".