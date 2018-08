Empoli, Caputo: "Gol, esordio e fascia: domenica da incorniciare"

Il centravanti dell’Empoli Francesco Caputo è intervenuto ai microfoni di Radio Lady per commentare la vittoria contro il Cagliari nell’esordio in campionato di ieri: "È stata una giornata da incorniciare, anche per me. Oltre alla vittoria di squadra, ho esordito in Serie A con la fascia da capitano al braccio e questo mi riempie d’orgoglio. Dopo la batosta contro il Cittadella c’era molta rabbia dentro di noi e volevamo dimostrare chi siamo davvero. Nuovi arrivi? Ci hanno portato entusiasmo e voglia. Con La Gumina l’intesa cresce giorno dopo giorno e allenandoci insieme possiamo migliorare ancora di più. Sappiamo benissimo che questo è un altro campionato, tosto e difficilissimo. Se continuiamo con questo atteggiamento e questa voglia possiamo però dar del filo da torcere a chiunque". Lo riporta empolichannel.