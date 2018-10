Empoli, Caputo: "Grande prestazione, c'è rammarico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante dell'Empoli Francesco Caputo ha parlato ai microfoni di Radio Lady dopo la sconfitta interna con la Juventus: "Sicuramente abbiamo fatto una grande prestazione, l’abbiamo preparata così tutta la settimana. Se siamo riusciti a mettere in difficoltà la Juve vuol dire che possiamo giocarcela con tutti. C’è rammarico, perché eravamo andati in vantaggio e stavamo gestendo bene la gara. Ronaldo poi ha inventato un gol dei suoi e c’è da battergli le mani. Il gol? Ho cercato di fare il velo a Rade, la palla si è fermata e sono riuscito a calciarla sul secondo palo. Dispiace non essere riusciti a fare punti, perché a noi servono per salvarsi. Se continuiamo con queste prestazioni possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Contro le grandi squadre le prepari in un altro modo. Dobbiamo avere questo atteggiamento anche con le rivali. A Frosinone potevamo vincere, ma anche perdere. Alla fine l’abbiamo pareggiata, ora dobbiamo guardare avanti - riporta empolichannel.it -. In dieci partite siamo stati eccellenti sul piano fisico. Sapevamo di dover fare un tipo di lavoro e nel finale volevamo rimediare alla partita, con il tutto per tutto. La Juventus è una grandissima squadra, se ci metti anche Cristiano Ronaldo...La gara col Napoli? Sapevamo di affrontare in sequenza le due squadre più forti del campionato. Vogliamo andare là e riuscire a metterli in difficoltà. Poi è sempre il campo a parlare".