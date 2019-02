Empoli, Caputo: "Il gol alla Juve nella storia. Il mio idolo? Del Piero"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Caputo, punta di casa Empoli, parla a Sky Sport. "Il mio obiettivo era la doppia cifra, mi godo questo piccolo momento personale. E' importante il gol che ho fatto con la Juventus resta nella storia. Ogni rete è importante. La Nazionale? E' il sogno di ogni giocatore ma non ci penso. Vesto giù azzurro e sono contento di vestirlo qui il colore... Il mio idolo? Del Piero ma ora cerco di rubare i segreti di Immobile e Icardi, sono i giocatori che mi piacciono per come si muovono in area di rigore. La classifica? Meritavamo punti in più, la classifica non ci fa paura, non c'è niente di preoccupante. Il campionato è lungo, la situazione però è delicata ma possiamo uscirne insieme. Con la Roma possiamo fare una gara di alto livello".