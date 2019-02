Empoli, Caputo in doppia cifra: "Teniamo tantissimo alla salvezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla fine è un punto importante, essere sotto 2-0 poteva essere difficile da recuperare ma ce l'abbiamo messa tutta e questo punto può essere più che positivo. Non pesa la classifica, ma paghiamo ogni errore che commettiamo. Dobbiamo evitare questo ed essere concentrati sempre, ma secondo me abbiamo fatto una buona prestazione". Parole e pensieri di Francesco Caputo, attaccante dell'Empoli che grazie alla sua doppietta ha permesso alla squadra toscana di pareggiare 2-2 col Chievo. "Potevamo anche vincerla, ma - prosegue - dopo il 2-2 è subentrata un po' di paura per quanto successo nell'ultimo match. Una rimonta come questa può sicuramente dare fiducia, non ce l'abbiamo fatta per episodi. Dobbiamo ripartire dalle cose positive e cercare di migliorare".

Aver segnato più di Icardi che soddisfazione personale è?

"Sono contento per lo score, ma ho un pizzico di rammarico perché secondo me potevamo avere qualche punto in più in classifica".

Dove vuoi arrivare?

"Voglio salvare l'Empoli, ci tengo tantissimo e ci proverò fino alla fine insieme ai miei compagni".