© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante dell'Empoli, Francesco Caputo, ha parlato a Dazn, prima della gara contro la Fiorentina: "La visita di Conte? La sua presenza è stata un piacere per tutti. Un segnale forte per tutto l'ambiente. Lui mi ha detto di trascinare il gruppo, abbiamo le qualità per fare bene".