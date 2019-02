Empoli, Caputo: "Lazio? Anche senza Immobile resta di un altro pianeta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Caputo, attaccante rivelazione dell'Empoli in questa stagione, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Queste alcune battute: "Perché solo ora le luci della ribalta? Ognuno ha un suo percorso. Io non ho mai avuto prima di Empoli l’occasione giusta. Ricordo un sondaggio due anni fa del Crotone. Un sondaggio. E tante voci. Tanti “vediamo”. Magari mi chiedevano se ero interessato a fare la quarta-quinta punta. Il mio idolo da ragazzo è stato Del Piero, oggi invece ammiro Immobile che, per fortuna, non giocherà contro di noi stasera. Ma anche senza Immobile la Lazio resta di un altro pianeta. Sarà dura ma noi abbiamo bisogno di punti. Poi, ho un debole per Icardi. Io ho un ingaggio vicino ai 600mila euro mentre Icardi tratta un rinnovo da 7 milioni. Non provo invidia. Sono appena arrivato in Serie A. Icardi vale 25-30 gol in campionato. Ora vive un momento negativo. Capita a noi attaccanti. Le prossime sfide? Salvare l’Empoli e la “mia” A. Possiamo farcela".