Empoli, Caputo: "Oggi per noi era fondamentale vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centravanti dell’Empoli, Francesco Caputo, ha commentato la vittoria contro il Bologna ai microfoni di Radio Lady. Il bomber è stato protagonista del match con la sua rete che ha sbloccato il risultato: “Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile oggi. Il Bologna lotta come noi per la salvezza e la pressione di questa partita qualcuno l’ha anche sentita. Ci tenevamo tantissimo e forse nei primi minuti ci siamo abbassati troppo. Poi siamo stati bravi a sbloccarla e a tenere botta. Oggi dovevamo vincere, per farlo abbiamo dato il massimo e alla fine ci siamo riusciti”.

Un risultato molto importante in chiave classifica: “Come avevo detto anche qualche tempo fa noi dobbiamo giocare da provinciale per salvarci. I risultati arrivano anche così e siamo felici dei 10 punti in quattro partite. Siamo contenti di quanto fatto sin qui e adesso dobbiamo pensare alla prossima”, riporta Empolichannel.it.