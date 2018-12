Empoli, Caputo: "Rispetto per la Fiorentina ma vogliamo vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Caputo, attaccante dell'Empoli arrivato a 8 gol in campionato, ha parlato a Il Tirreno. Questo un estratto delle sue parole: "Arrivare in Serie A dopo i 30 anni può essere un vantaggio: ho raggiunto il mio equilibrio. Di sicuro non mi sento diverso da qualche mese fa, continuo a vivere il mio lavoro e la mia vita come sempre, allenandomi ogni giorno al massimo. Io in Nazionale? Sono contento delle parole di mister Iachini, perché è il mio allenatore e mi vede tutti i giorni. Ma la mia Nazionale si chiama Empoli. La birra che produco? Gli ordini stanno lievitando. Fiorentina-Empoli? Darò tutto per un risultato positivo, come sempre. Mi piacerebbe anche segnare, ma conta il risultato, e stavolta anche di più. I tifosi sentono molto questa partita e noi dobbiamo fare di tutto per regalare alla nostra gente la gioia che merita. Spero che vengano in tanti a darci una mano. Ne avremo bisogno. La Fiorentina è una grande squadra, c’è poco da dire, e merita tutto il nostro rispetto. Detto questo sappiamo di poter dire la nostra e cercheremo di farlo nel miglior modo possibile. Sicuramente vista l’attesa è una di quelle partite che si prepara da sola".