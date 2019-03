Empoli, Caputo: "Roma ferita ma noi dobbiamo dare svolta alla stagione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Caputo, attaccante dell'Empoli, ha rilasciato un'intervista a Il Tirreno in vista della sfida contro la Roma. Questo uno stralcio delle sue parole, riportate da vocegiallorossa: "La Roma ha squalifiche e infortuni da dover fronteggiare, ma resta una squadra fortissima. Sappiamo che c’è l’occasione di provare a piazzare un colpo, ma sappiamo anche che servirà una prestazione sopra le righe. Ci stiamo preparando bene, speriamo di riuscirci. È quello di cui abbiamo bisogno per dare una svolta al nostro campionato, al nostro cammino. Non c’è da fidarsi: la Roma arriverà pure stanca ma anche ferita per quello che gli è appena capitato in Champions. Meritavano il passaggio del turno e quel rigore non dato, alla fine, è una vera ingiustizia. Insomma, dovremo stare attenti alla loro rabbia".

Se ci sarà un rigore a Roma andrà a calciarlo?

"Certo. Ripeto, non è mai stato un problema. Certo mi dispiace ancora per quello che successe all’andata, perché quel rigore nei minuti finali, sullo 0-1, poteva cambiare la storia di quella partita e forse anche di quelle successive. Ma non è successo, non posso più farci niente".

Se non provare a vendicarsi lunedì sera…

"Esatto. Ed è proprio quello che, insieme ai miei compagni, voglio provare a fare. L’ho già detto, di sicuro non sarà semplice, ma un’altra certezza è che daremo tutto per riuscirci".