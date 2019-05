Empoli, Caputo: "Torino? Nulla da perdere. Futuro? Non ci penso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite di Radio Lady Francesco Caputo, attaccante dell'Empoli ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del penultimo match di campionato contro il Torino (fonte EmpoliChannel.it): "La salvezza? Noi ci stiamo mettendo l’anima, e questo penso che si sia visto. Ci crediamo, ci abbiamo sempre creduto e vorremmo che anche la città ci desse una mano come sta facendo. I nostri tifosi sono stati eccezionali, ci hanno seguito ovunque e ci sono stati vicino anche nei momenti di difficoltà. L’appello è nei confronti di chi magari ha simpatia per questi colori ma non è solito venire spesso allo stadio: questo è il momento in cui abbiamo bisogno anche di loro".

Il Torino? "Sappiamo di affrontare un avversario tosto, ma noi non abbiamo più nulla da perdere e ci giocheremo il tutto per tutto. Daremo l’anima come abbiamo sempre fatto, come dice il mister se dobbiamo morire è meglio farlo da vivi".

Il Futuro? "Per il momento non ci voglio pensare, mi concentro su queste due partite. A Empoli sto benissimo e ho altri due anni di contratto, perciò vediamo di salvarci e risolviamo tutti i dubbi"