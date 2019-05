Empoli, Caputo: "Tre punti con la Fiorentina o è finito tutto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco 'Ciccio' Caputo ha parlato a La Gazzetta dello Sport, affrontando anche i temi relativi al suo momento e al prossimo avversario dell'Empoli, la Fiorentina: "Con Antonio Conte abbiamo ripercorso le nostre esperienze a Bari e Siena. Il mister mi ha detto: 'Devi continuare a trascinare la squadra segnando dei gol e credendo nella salvezza'. Un messaggio che ho stampato nel cuore e nella testa. Andreazzoli continua a invitarci a non mollare. A vivere in maniera spensierata queste ultime quattro battaglie, a non farci schiacciare dalla pressione. La Fiorentina è il primo scoglio da superare. Dobbiamo fare tre punti con la Fiorentina o è finito tutto. I gioiellini dell'Empoli bloccati dalla Fiorentina? Rasmussen e Traorè sono ragazzi interessanti. Traorè è addirittura un Duemila e sta facendo benissimo. Però ora anche loro devono avere in testa solo la salvezza dell’Empoli. Se retrocediamo sarà un fallimento per tutti. Montella? L’attuale tecnico viola era un centravanti fantastico non solo per le reti ma per la classe con quale si muoveva. Io cercherò di segnare e stavolta vorrei che fosse un gol da tre punti".