© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Caputo, attaccante dell’Empoli, analizza così lo 0-0 contro l’Atalanta ai microfoni di Sky Sport: “Per noi questo punto significa tanto: venire su un campo difficile, contro una squadra così forte, dà fiducia. Per me è stata una partita fisica, tosta, con ritmi alti: abbiamo avuto due occasioni per far male, ci è mancata la lucidità. Ma siamo contenti di questo pareggio. Salvezza? Il Bologna ha pareggiato a Firenze, noi lotteremo fino alla fine per restare in A. Pensiamo a preparare bene la gara contro la SPAL”.