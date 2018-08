Empoli, Caputo: "Vittoria da squadra. Felice per il gol"

© foto di Federico Gaetano

Francesco Caputo, attaccante dell’Empoli, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la gara vinta contro il Cagliari: “Abbiamo ottenuto una grande vittoria da squadra. Sono contento per il gol, ma è stato merito del grande assist di Zajc. Sono felice per la vittoria e per il gol. Con Zajc c’è un’intesa bella, giochiamo insieme dallo scorso anno. Mette delle palle incredibili e può darci una grandissima mano”.